العراق يتصدر الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا

2020/02/18 | 10:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سفير تركيا في بغداد ، أن العراق يتصدر الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا.

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