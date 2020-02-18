امانة بغداد: اعادة فتح شارع مغلق منذ 2005 شمالي العاصمة

2020/02/18 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، اعادة فتح شارع مغلق منذ 2005 شمالي العاصمة.وذكرت الامانة في بيان إن "الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد، قام برفع الكتل الكونكريتية عن شارع 28 ضمن منطقة الشعب شمال بغداد".واضافت، ان "ملاكاتنا باشرت بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع المغلق منذ سنة 2005".

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