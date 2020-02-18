ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ 27 مليون بمنفذ الشيب الحدودي

2020/02/18 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداذاعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ اكثر من (27) مليون عراقي في منفذ الشيب الحدودي.وذكرت الامانة في بيان، إن "مفارزنا في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان، ضبطت مسافر عراقي بحوزته مبلغ يقدر (27,435,000) مليون دينار عراقي لم يصرح بها مخالفأ الضوابط والتعليمات".واضافت، ان "عملية الضبط تمت من قبل شرطة الجمارك بالتعاون مع الشعبة الفنية /هيأتنا كان المسافر يروم إدخالها إلى العراق مخالفا بذلك القوانين الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (29) لسنة 2015 ومخالفته التصريح عن الأموال عند المغادرة والعودة عبر الحدود".وبينت انه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشيب لغرض عرضه أمام قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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