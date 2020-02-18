تربية الكرخ الأولى تقرر تنظيم عقود المحاضرين

2020/02/18 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية تربية الكرخ الأولى، تنظيم عقود المحاضرين ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة صدى الاعلام ، أنه بتوجيه مباشر من قبل محافظ بغداد محمد جابر العطا وبحسب إعمامه المرقم 1184 في 17/2/2020 لإجراء إتمام التعاقد مع المحاضرين بالمجان ،وكذلك قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، مبيناً أنه

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