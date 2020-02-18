الحشد يداهم ويفتش قريتين في قضاء خانقين

2020/02/18 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 23 بالحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش في قريتين بقضاء خانقين .وذكر بيان لاعلام الحشد اليوم , ان لواء 23 بالحشد الشعبي نفذ عملية دهم وتفتيش في قريتي بختياري وتازة بقضاء خانقين “.

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