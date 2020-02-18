ميسان.. ضبط مسافر عراقي بحوزته أكثر من 27 مليون دينار بمنفذ الشيب

2020/02/18 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت هيأة المنافذ الحدودية/منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ يقدر (27,435,000) مليون دينار عراقي لم يصرح بها مخالفأ الضوابط والتعليمات.واضافت الهيأة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “عملية الضبط تمت من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع الشعبة الفنية /هيأتنا كان المسافر يروم […]

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