الكشف عن مخططات اميركية جديدة لإبعاد الحشد الشعبي من الانبار لتوطين الفلسطينيين فيها

2020/02/18 | 10:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي عن تحركات أمريكية تهدف لتوطين الفلسطينيين في المحافظات الغربية عبر إبعاد الحشد الشعبي منها.وقال البلداوي ، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تخطط وتتحرك […]

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