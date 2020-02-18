2020/02/18 | 10:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : هرع لإنقاذ متظاهرٍ مُصاب فكان نصيبه 25 طلقة من «الصچم» المستقلة /مصطفى بشير، متظاهر من بغداد، ترك أعماله المهنية والتطوعية وكرّس معظم وقته لاسعاف المصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.في بداية اندلاع التظاهرات انضم لدورة سريعة للاسعافات الأولية، تعلّم من خلالها الخطوات الأولى لإنقاذ أي حالة، فساهم فيما بعد بإنقاذ حياة العديد من […]

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