2020/02/18 | 10:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تطالب وزارة الصناعة والمعادن تخصيص 600 درجة وظيفية لأبناء المحافظة المستقلة / طالبت شركة أور العامة في ذي قار تطالب وزارة الصناعة والمعادن تخصيص ( 600 ) درجة وظيفية للتعيين على الملاك الدائم لأبناء محافظة ذي قار وكما يلي : 100 درجة وظيفية بعنوان ( مهندس ) 200 بعنوان موظف إداري ( قانوني […]

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