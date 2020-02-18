2020/02/18 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد ارتفع إلى 1868 شخصا بنهاية أمس الاثنين وذلك بزيادة 98 حالة مقارنة باليوم السابق.وأعلن إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة انتشار الفيروس، عن 93 حالة وفاة بينما أعلنت مدينة ووهان عاصمة الإقليم وفاة 72 شخصا بالعدوى.وسجلت الصين 1886

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تعلن عن 98 حالة وفاة خلال يوم واحد بفيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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