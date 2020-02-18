2020/02/18 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الأولى لحماية الحقول والمنشآت النفطية.وقال قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، في بيان تلقته وكالة صدى، ان “العمليات شرعت بالمرحلة الأولى لتعزيز التواجد الأمني بالقرب من الحقول والمنشاة النفطية في مناطق السويب وحقل مجنون”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة تعلن الشروع بالمرحلة الاولى لحماية الحقول والمنشآت النفطية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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