وزارة العمل تعلن إلزام الصينيين بعدم مغادرة العراق

2020/02/18 | 10:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،امس الاثنين، عن إلزام العمال الصينيين بعدم مغادرة العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “وزير العمل شدد خلال اجتماعه مع مدير الجنسية العامة اللواء نشأت الخفاجي ومدير الإقامة في وزارة الداخلية على ضرورة وضع صيغة قانونية تُلزم العمال الصينيين العاملين في الحقول النفطية بعدم مغادرة العراق من اجل

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