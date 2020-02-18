2020/02/18 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يتخذ كافة الاساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد اقساط القروض

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أكد مصرف الرافدين المضي في استرداد أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من مبالغ او اقساط شهرية متأخرة جراء القروض التي تم اتخاذها من المصرف.

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