2020/02/18 | 10:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته اكثر من 27 مليون دينار في منفذ الشبيب الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ قدره 27 مليون 435 الف دينار عراقي لم يصرح بها مخالفا الضوابط والتعليمات في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان".

وأضافته انه "تمت عملية الضبط من قبل شرطة الجمارك بالتعاون مع الشعبة الفنية، حيث كان المسافر يروم إدخالها إلى العراق مخالفا بذلك القوانين الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (29) لسنة 2015 ومخالفته التصريح عن الأموال عند المغادرة والعودة عبر الحدود".

وأكدت انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشيب لغرض عرضه أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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