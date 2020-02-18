ميمي: بورتيمونينسي البرتغالي سيكون نافذتي للانتقال إلى فريق أكبر

2020/02/18 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بورتيمونينسي البرتغالي، مهند علي، ان فريقه الحالي سيكون نافذته للانتقال إلى فريق اكبر.ميمي سيلعب في صفوف بورتيمونينسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.وقال ميمي خلال تقديمه لوسائل الإعلام البرتغالية، “انتقلت إلى صفوف بورتيمونينسي من اجل مساعدة الفريق والارتقاء في سلم الترتيب”.وأضاف ان “بورتيمونينسي،

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