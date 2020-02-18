القبض على المسؤول الاداري لتمويل داعش في كركوك

2020/02/18 | 10:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على المسؤول الإداري لتمويل عصابات داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "تمكنت قوة من اللواء ١٩ الفرقة الخامسة من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب المدعو(هـ.



خ.



م) وهو المسؤول الإداري لتمويل العصابات الارهابية المختبئة في كركوك".

وأضافت ان "عملية القبض جاءت اثر توفر معلومة استخبارية دقيقة رصدت تحركاته في ناحية الرشاد ونصب كمين محكم في احد السيطرات المفاجئة ضمن قاطع الفوج الأول اللواء".

وأكدت انه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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