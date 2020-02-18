2020/02/18 | 10:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون أن 23 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم يوم الاثنين، في تدافع عندما هرع لاجئون نيجيريون للحصول على طعام وملابس من مركز اجتماعي في النيجر على حدود البلدين.وقال مسؤولون إقليميون نيجيريون، إن اللاجئين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات في بلدة ديفا.وتقول الأمم المتحدة، إن نحو 250 ألف نازح يقيمون في المنطقة فروا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 23 لاجئا على الأقل في تدافع على مساعدات بالنيجر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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