علاوي يرفض مقترحات الحزبين الاتحاد والديمقراطي بشأن التشكيلة الحكومية

2020/02/18 | 10:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مقترحات الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي بشـأن تشكيل الحكومة، حسب كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية، اليوم الثلاثاء.وقال رئيس الكتلة سليم شوشكي في […]

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