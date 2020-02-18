2020/02/18 | 10:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي الحاج ابو علي الكروي، الثلاثاء، مقاتليه بقاطع المسؤولية بالمحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، نائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي الحاج ابو علي الكروي اجرى جولة تفقد خلالها مقاتلي القيادة في قاطع المسؤولية بمحافظة نينوى.وأضاف ان، الكروي بحث مع امراء الالوية آلية رفع مستوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي يتفقد مقاتليه بقاطع المسؤولية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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