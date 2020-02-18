الصداقون النيابية تدعو عبر “العهد نيوز” علاوي لاختيار وزراء مقبولين من الشعب

2020/02/18 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية ليلى الحبوبي، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى اختيار شخصيات مرغوب بها من قبل الشعب العراقي، فيما اكدت أن كتلتها مع تطلع المرجعية والجماهير المنادية بالإصلاح في اختيار شخصيات مستقلة من الداخل.وقالت الحبوبي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “المتظاهرين يراقبون عن كثب تسمية الشخصيات للمناصب […]

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