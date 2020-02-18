2020/02/18 | 10:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعلن عن اعادة فتح شارع مغلق منذ عام 2005 شمالي العاصمة

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أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء عن اعادة فتح شارع مغلق منذ 2005 شمالي العاصمة.

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