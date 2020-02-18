بالصورة.. ’’حفرة الموت’’ تلتهم اولى ضحاياها في ديالى

2020/02/18 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر محلي من محافظة ديالى، الثلاثاء (18 شباط 2020)، اصابة شخصين بجروح بسقوط شاحنة ...





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