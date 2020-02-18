الإعدام لإرهابي فجّر عبوة في منطقة الجكوك

2020/02/18 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قضت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء (18 شباط 2020)، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي عن جريمة نصب و...





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