2020/02/18 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قضت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء (18 شباط 2020)، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي عن جريمة نصب و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإعدام لإرهابي فجّر عبوة في منطقة الجكوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قضت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء (18 شباط 2020)، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي عن جريمة نصب و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإعدام لإرهابي فجّر عبوة في منطقة الجكوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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