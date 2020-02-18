الإعدام لإرهابي فجّر عبوة في منطقة الجكوك


الإعدام لإرهابي فجّر عبوة في منطقة الجكوك
2020/02/18 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

قضت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء (18 شباط 2020)، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي عن جريمة نصب و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإعدام لإرهابي فجّر عبوة في منطقة الجكوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإعدام لإرهابي فجّر عبوة في منطقة الجكوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links