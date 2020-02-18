الطقس.. ارتفاع لدرجات الحرارة في أغلب مدن البلاد

2020/02/18 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع متنبئ جوي تأثر البلاد بتقلبات جوية وحالات من عدم الاستقرار في أغلب المدن العراقية خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة، وتقلبات في الرياح السطحية التي تكون نشطة أحيانا.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “توقعات يوم غد الثلاثاء تفيد باستمرار الاجواء […]

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