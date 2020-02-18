ذي قار تطالب بتخصيص 600 درجة وظيفية لخريجي المحافظة

2020/02/18 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق طالبت شركة أور العامة في ذي قار تطالب وزارة الصناعة والمعادن تخصيص (600) درجة وظيفية للتعيين على الملاك الدائم لأبناء محافظة ذي قار وكما يلي: 100 درجة وظيفية بعنوان (مهندس) 200 بعنوان موظف إداري (قانوني / إداري / محاسبي) 100 درجة وظيفية حرفي دون الابتدائية 200 درجة وظيفية بعنوان (فني)

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