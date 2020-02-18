“كورونا” يهوي بأسعار النفط

2020/02/18 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، لشهر أبريل، انخفاضاً بمقدار 1.13 بالمئة، ليصل إلى 57.02 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 51.92 دولار للبرميل، منخفضة بـ 0.76 بالمئة.وعلى هذه الخلفية، يتوقع المستثمرون من تحالف ” أوبك+” أن يتم اتخاذ إجراءات لتثبيت استقرار السوق.[…]

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