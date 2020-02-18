2020/02/18 | 11:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاز لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم صفاء هادي، الفحص الطبي لفريقه كريليا سوفيتوف.هادي اجتاز الفحص الطبي بنجاح اليوم في روسيا، وسيتوجه غداً الى اسبانيا، للالتحاق بمعسكر فريقه الجديد كريليا سوفيتوف.كما سيقوم الفريق بتقديم اللاعب لوسائل الاعلام بشكل رسمي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفاء هادي يجتاز الفحص الطبي ويلتحق بمعسكر فريقه باسبانيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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