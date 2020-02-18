ميمي: بورتيمونينسي نافذتي الى فرق اكبر ..

2020/02/18 | 11:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قدم بورتيمونينسي البرتغالي نجم منتخبنا الوطني مهند علي " ميمي " رسميا لــ وسائل الاعلام .

وصرح " ميمي " عن ان بورتيمونينسي سيكون النافذة للانتقال الى فرق اكبر في المستقبل .

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