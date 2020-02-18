2020/02/18 | 11:19 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميمي: بورتيمونينسي نافذتي الى فرق اكبر ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قدم بورتيمونينسي البرتغالي نجم منتخبنا الوطني مهند علي " ميمي " رسميا لــ وسائل الاعلام .
وصرح " ميمي " عن ان بورتيمونينسي سيكون النافذة للانتقال الى فرق اكبر في المستقبل .
...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميمي: بورتيمونينسي نافذتي الى فرق اكبر ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميمي: بورتيمونينسي نافذتي الى فرق اكبر ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).