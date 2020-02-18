المباشرة بنصب سادس جسر جديد في مدينة الموصل

2020/02/18 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية طرق وجسور نينوى المباشرة بنصب جسر جديد هو السادس في الموصل .وقال مدير طرق وجسور نينوى المهندس علي صباح، في تصريح، ان “الكوادر الهندسية في مديرية طرق وجسور نينوى شرعت بنصب سادس جسر يربط ايمن الموصل بالجانب الايسر “ واضاف، ان”الجسر كان من المؤمل نصبه مطلع 2016 لكن سقوط […]

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