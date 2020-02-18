2020/02/18 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على ما يسمى المسؤول الاداري لتمويل عصابات “داعش” الارهابي في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة صدى انه “بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك نحو الأهداف تمكنت قوة من اللواء ١٩ الفرقة الخامسة من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب المدعو(هـ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على المسؤول الإداري لتمويل “داعش” في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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