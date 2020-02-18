2020/02/18 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاقب مانشستر يونايتد مضيفه تشيلسي على إضاعة الفرص السهلة، وانتصر عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ستامفورد بريدج في ختام الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.شوط المباراة الأول من الممكن أن يوصف بأنه كان من طرف واحد، حيث سيطر تشيلسي كُليًا على المباراة وأقدم على إضاعة عدد كبير من الفرص عبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واقعية يونايتد و “فار” تفسدان أمسية البلوز في ستامفورد بريدج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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