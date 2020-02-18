2020/02/18 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (18 شباط 2020)، دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور، وقضت الحكم بردها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".

واضاف ، أن "المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لأجراء التعديلات الدستورية، لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى".

وأشار الساموك إلى، ان "المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى اقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعي عليه، ووجدت ان تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع احكام المادة (142/ أولاً) من الدستور".

وبين ، أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت ان دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون وبناء عليه قررت الحكم بردها".

بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية،محاسن حمدون، اليوم الثلاثاء (18 شباط، 2020)، عن موعد إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لسنة 2020، الى مجلس النواب.

وقالت حمدون، في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، الثلاثاء، (18 شباط 2929)، الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوربيّ جوزيب بوريل.

وقال الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكيم التقى مع جوزيب بوريل

بغداد اليوم-متابعة

كشف حمد الدعيج المحامي العام في الكويت أن العفو الأميري الصادر بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم سجينين في البلاد، كانا قضيا وراء القضبان 28 عاما، بتهمة التعاون مع "الغزو العراقي".

ونقلت صحيفة "الراي" عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المحكمة الاتحادية تردّ دعوى الطعن بتشكيل لجنة تعديل الدستور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المحكمة الاتحادية تردّ دعوى الطعن بتشكيل لجنة تعديل الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).