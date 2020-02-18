وزير الخارجية لمسوؤل بالاتحاد الأوروبي: نرفض أن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار

2020/02/18 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، الثلاثاء، (18 شباط 2929)، الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوربيّ جوزيب بوريل.

وقال الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكيم التقى مع جوزيب بوريل في العاصمة الألمانية ميونخ، وثمن الوزير مواقف الاتحاد الأوربيّ الداعمة للعراق، والمُساعَدات في المجالات كافة".

ودعا إلى "استمرار دعمه في إعادة إعمار المناطق المُحرّرة، ولاسيّما استكمال تنفيذ المشاريع التنمويّة المُقدّمة من قبل الاتحاد الأوربيّ التي أعلن عن عزمه تنفيذها في مُؤتمَر الكويت عام 2018".

وأكد الحكيم على أهمّية "احترام سيادة العراق من قبل جميع الأطراف، مُعرِباً عن رفضه المُطلَق بأن يتحوَّل إلى ساحة للصراع، أو مُنطلقاً للاعتداء على أيّ دولة"، مُشدِّداً على ضرورة "دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار، وتوافق في المنطقة والعالم".

وناقش الجانبان "تفعيل مُخرَجات الجولة الثانية من الحوار السياسيّ العراقيّ-الأوربيّ الذي جرى في بروكسل في 13/1/2020، وأهمّية استئناف اجتماعات اللجان الفرعيّة لاتفاقـيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوربيّ".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أكد، في (18 كانون الثاني)، أن بلاده لن تكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار، كما تحرص على جمع الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم.

بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية،محاسن حمدون، اليوم الثلاثاء (18 شباط، 2020)، عن موعد إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لسنة 2020، الى مجلس النواب.

وقالت حمدون، في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (18 شباط 2020)، دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور، وقضت الحكم بردها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئا

بغداد اليوم-متابعة

كشف حمد الدعيج المحامي العام في الكويت أن العفو الأميري الصادر بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم سجينين في البلاد، كانا قضيا وراء القضبان 28 عاما، بتهمة التعاون مع "الغزو العراقي".

ونقلت صحيفة "الراي" عن

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