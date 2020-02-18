اتش.اس.بي.سي يبيع أصولا بقيمة 100 مليار دولار ويلغي 35 ألف وظيفة في 3 أعوام

2020/02/18 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال اتش.اس.بي.سي هولدنجز، الثلاثاء، إنه سيبيع أصولا بقيمة 100 مليار دولار ويقلص حجم بنك الاستثمار ويحدث أنشطته بالولايات المتحدة وأوروبا - في إطار إصلاحات جذرية ستعني إلغاء 35 ألف وظيفة على مدى ثلاث سنوات.

يسعى البنك المتأخر عن نظرائه منذ فترة طويلة لتعزيز قدرته التنافسية بينما يواجه العديد من التحديات مثل تباطؤ النمو في الأسواق الرئيسية ووباء فيروسي وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فضلا عن خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة.

وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي المؤقت في تصريحات لرويترز "على مستوى البرنامج ككل من المرجح أن ينخفض عدد العاملين من 235 الفا إلى ما يقرب من 200 ألف على مدى ثلاثة أعوام".

وقال أكبر بنك أوروبي والذي يحقق معظم إيراداته في آسيا إن الأرباح قبل الضرائب انخفضت بمقدار الثلث إلى 13.35 مليار دولار في 2019 وهو ما يقل كثيرا من متوسط التوقعات من شركات سمسرة لتحقيق 20.03 مليار دولار.

وسعيا لتبسيط هيكل المجموعة، قال البنك إنه سيدمج وحدة الأنشطة المصرفية للأفراد وإدارة الثروة مع الأنشطة المصرفية الخاصة العالمية ليشكل واحدا من أكبر أنشطة إدارة الثروات في العالم.

وقال البنك إن التفشي الحالي للفيروس التاجي في الصين أثر بشكل كبير على العاملين والعملاء وقد يخفض الإيرادات على المدى الطويل ويتسبب في زيادة القروض الرديئة مع تعطل سلاسل التوريد.

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