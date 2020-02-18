المالية النيابية: الفصل المقبل سيشهد وصول الاتفاقية الصينية

2020/02/18 | 11:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد وصول الاتفاقية العراقية الصينية الى مجلس النواب، مؤكدة أن البرلمان سبق وان طالب الحكومة بارسال نسخة من الاتفاقية.

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