2020/02/18 | 11:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] وصل كابتن المنتخب الوطني السابق، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، الى السعودية لحضور كأس العرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يصل السعودية بدعوة رسمية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يصل السعودية بدعوة رسمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).