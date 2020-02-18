الدولي محمد ناصر يعلن ترشيحه لانتخابات اتحاد الكرة

2020/02/18 | 11:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللاعب الدولي السابق محمد ناصر شكرون ترشيحه لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم لتمثيل محافظة البصرة من خلال الحصول على كتاب الترشيح من أحد الأندية البصرية.

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