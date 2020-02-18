علاوي يمنح التركمان حقيبة وزارية بحكومته

2020/02/18 | 11:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة منح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، المكون التركماني حقيبة وزارية في حكومته التي يعتزم طرحها قريبا.بحسب ما افصحت عنه الجبهة.وقال نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، إن "علاوي يبدو أنه حسم أمره على صعيد منح التركمان بوصفهم القومية الثالثة في العراق حقيبة وزارية"، مبيناً أن "هذا لم يحصل في الحكومتين السابقتين لكل من حيدر العبادي وعادل عبد المهدي".وأضاف تروان، أن "التوقعات تشير إلى أن كابينة علاوي سوف تمرر لكنها تحتاج إلى توحيد مواقف الكتل بحيث تتخلى عن فرض إرادتها على المرشح لمصالح شخصية أو حزبية".

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