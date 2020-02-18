طقس ماطر وغائم في وسط وجنوب العراق مع تسجيل أول ارتفاع بدرجة الحرارة في بغداد ليوم غد الأربعاء

2020/02/18 | 11:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق”، ان “طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى، غائم مع فرصة تساقط زخات مطر، وفي المنطقة الشمالية غائم ممطر، وفي المنطقة الجنوبية، غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار”، مشيراً […]

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