الاتحادية ترد دعوى طعن بتشكيل لجنة تعديل الدستور

2020/02/18 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور، وقضت الحكم بردها.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.وأضاف، […]

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