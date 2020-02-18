2020/02/18 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ صدر الادعاء التركي اليوم الثلاثاء، أمرا باعتقال 228 شخصا على خلفية الاشتباه في صلاتهم بشبكة يديرها رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016.وقالت وكالة “الأناضول” إن “ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا، من بينهم 101

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اوامر باعتقال 228 مواطنا تركيا للاشتباه في صلاتهم بـ(غولن) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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