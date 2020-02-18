بالصور .. بسبب كورونا حيوانات الصين الاليفة ترتدي

2020/02/18 | 11:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد بين البشر، وأصابة ما يقرب من 70 ألف شخص، فإن العديد من الناس قلقون بشأن صحة حيواناتهم الأليفة كذلك، لهذا اضطروا إلى وضع كمامات واقية للحماية من المرض.

ويعتقد الكثيرون أن فيروس كورونا قد انتقل من الحيوانات إلى البشر، في سوق السمك بمدينة ووهان الصينية ...

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