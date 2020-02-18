2020/02/18 | 11:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، ما زال بعيدًا عن تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.وكان نيمار حريصًا على مغادرة باريس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: نيمار لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: نيمار لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).