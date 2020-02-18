نائب: جلسة التصويت على حكومة “محمد علاوي” ستعقد خلال 10 أيام

2020/02/18 | 11:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائـب صادق السليطي، يوم الثلاثاء، عقد جلسة التصويت على حكومة محمد توفيق خلال 10 ايام.وقال السليطي، إن “جميع النواب على استعداد تام للحـضـور الـى الجلسة الاستثنائية التي تعقد […]

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