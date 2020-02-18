2020/02/18 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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مئات الطلبة يطوقون رئاسة جامعة البصرة ويطالبون بإقالة رئيسها

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، (الثلاثاء 18 شباط 2020)، نظيره الدنماركي جيبي كوفد إلى إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد.

وقالت الخارجية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكيم التقى وزير الخارجيّة الدنماركي

بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية،محاسن حمدون، اليوم الثلاثاء (18 شباط، 2020)، عن موعد إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لسنة 2020، الى مجلس النواب.

وقالت حمدون، في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (18 شباط 2020)، دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور، وقضت الحكم بردها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئا

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