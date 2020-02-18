إسرائيل تكشف عزمها تنظيم رحلات مباشرة إلى السعودية لأداء الحج

2020/02/18 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس كتلة "الليكود" في الكنيست الإسرائيلي ميكي زوهر، أنه يعمل على منح المسلمين في إ...





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