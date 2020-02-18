أسايش السليمانية تعلن القبض على 10 إرهابيين بينهم أمير بداعش

2020/02/18 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت مديرية أسايش السليمانية، الثلاثاء (18 شباط 2020) إلقاء القبض على 10 إرهابيين بينهم أمير بتنظيم داعش.

وذكرت الأسايش، في بيان، إن "أسايش محافظة السليمانية ألقت القبض على عشرة من عناصر تنظيم داعش بالتعاون مع أسايش كرميان في مناطق بلكانه وجوانرو في إدارة كرميان"، مشيرا الى أن "من بين العناصر بينهم أمير بارز".

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الأولى لحماية الحقول والمنشآت النفطية.

وقال قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، في بيان مقتضب: "العمليات شرعت بالمرحلة الأولى لتعزيز التواجد الأمني بالقرب

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل منتسب بتعرض لداعش في خانقين بديالى.

وقالت الخلية في بيان، ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية، تعرضت على اللواء العشرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى&

بغداد اليوم - الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن القاء القبض على مسؤول القوة الضاربة لداعش في الانبار بعد عودته من الخارج.

وقالت المديرية في بيان، انه "بكمين محكم وعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت

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