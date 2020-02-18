بشير الحداد: البرلمان يعتزم منح البصرة ميزانية أكبر لبناء المدارس

2020/02/18 | 11:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الثلاثاء، أن البرلمان يعتزم منح محافظة البصرة ميزانية أكثر ودعما اكبر بالتنسيق مع نواب المحافظة ولجنة التربية والتعليم البرلمانية سيما لبناء المدارس.وقال الحداد في تصريح إذاعي، إن “محافظة البصرة تحتاج إلى المزيد من التخصيصات لإنهاء ظاهرة انتشار المدارس الطينية والآيلة للسقوط”.واضاف الحداد، أن “المبالغ التي خصصت لإنشاء مشاريع

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