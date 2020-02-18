2020/02/18 | 11:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بأن قوة امنية مشتركة بدات عملية تمشيط واسعة في اطراف ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى،ان” قوة امنية مشتركة بدات عملية بحث وتمشيط واسعة في الاطراف الشرقية لناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب تنظيم داعش الارهابي عقب هجوم شنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية امنية في اطراف ناحية جلولاء بديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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