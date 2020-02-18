كهرباء ذي قار تبحث مع النفط آلية تسوية الديون

2020/02/18 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الثلاثاء، آلية تسوية ديون الكهرباء المترتبة على المواقع التابعة لشركة نفط ذي قار جراء ‏استهلاكها من الطاقة.‌‎ ‎ وقال مدير توزيع كهرباء ذي قار، احمد حنون، ان “مبالغ الجباية تمثل في الوقت الحاضر المورد الوحيد ‏لصرف رواتب الموظفين وشراء حاجة الفرع من المواد الحاكمة للشبكة الكهربائية لذا وجب […]

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